Epiderm ne demek, TDK'ya göre Epiderm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Epiderm ne demek? Epiderm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi epiderm kelimesi. Peki epiderm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre epiderm nedir, epiderm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

EPİDERM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Epiderm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Epiderm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre epiderm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Üst deri

