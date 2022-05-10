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Epifit ne demek, TDK'ya göre Epifit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Epifit kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Epifit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Epifit nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Epifit kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Epifit ne demek, TDK'ya göre Epifit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Epifit ne demek? Epifit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi epifit kelimesi. Peki epifit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre epifit nedir, epifit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

EPİFİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Epifit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Epifit kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre epifit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Üst bitken

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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