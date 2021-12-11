Epik ne demek, TDK'ya göre Epik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Epik ne demek? Epik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi epik kelimesi. Peki epik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre epik nedir, epik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

EPİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Epik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Epik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre epik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Destansı

