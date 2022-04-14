Nevir ne demek, TDK'ya göre Nevir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Açısal Hız ne demek, TDK'ya göre Açısal Hız kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Döl Yolu ne demek, TDK'ya göre Döl Yolu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?İspirto ne demek, TDK'ya göre İspirto kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Enfrastrüktür ne demek, TDK'ya göre Enfrastrüktür kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Bağ ne demek, TDK'ya göre Bağ kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Lenf ne demek, TDK'ya göre Lenf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Astroloji ne demek, TDK'ya göre Astroloji kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Selüloz ne demek, TDK'ya göre Selüloz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kodeks ne demek, TDK'ya göre Kodeks kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Epitelyum ne demek, TDK'ya göre Epitelyum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Epitelyum ne demek, TDK'ya göre Epitelyum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Epitelyum kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Epitelyum ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Epitelyum nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Epitelyum kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Epitelyum ne demek, TDK'ya göre Epitelyum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Epitelyum ne demek? Epitelyum TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi epitelyum kelimesi. Peki epitelyum ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre epitelyum nedir, epitelyum kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

EPİTELYUM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Epitelyum kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Epitelyum kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre epitelyum kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Epitel

EPİTELYUM CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Geniz, ağız, mide gibi iç boşlukları epitelyumla kaplıdır.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT