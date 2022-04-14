Epitelyum ne demek, TDK'ya göre Epitelyum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Epitelyum ne demek? Epitelyum TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi epitelyum kelimesi. Peki epitelyum ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre epitelyum nedir, epitelyum kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

EPİTELYUM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Epitelyum kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Epitelyum kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre epitelyum kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Epitel



EPİTELYUM CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Geniz, ağız, mide gibi iç boşlukları epitelyumla kaplıdır.

