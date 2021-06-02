2 Haziran 2021 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Son dakika | Bakan Koca açıkladı! Aşılamada yeni dönemEpoksi Takı ve Dekoratif Ürünler Yapımcısı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduEngelli Bakımı ve Rehabilitasyon Sağlık Teknikeri, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduSon dakika | İran'da petrol rafinerisinde büyük yangınUtku Yuvakuran kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Utku Yuvakuran boyu | Utku Yuvakuran İnstagram adresi nedir?Enerji/Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı Teknikeri, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduEnerji Tesisleri İşletmeciliği Meslek Elemanı/Teknikeri, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduMerve Özbey kimdir, nereli, kaç yaşında? Şarkıları neler?Endüstriyel Ürünler Tasarım Teknisyeni, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. ÇALIŞMA HAYATI
  3. Epoksi Takı ve Dekoratif Ürünler Yapımcısı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Epoksi Takı ve Dekoratif Ürünler Yapımcısı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Epoksi Takı ve Dekoratif Ürünler Yapımcısı meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Epoksi Takı ve Dekoratif Ürünler Yapımcısı meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Epoksi Takı ve Dekoratif Ürünler Yapımcısı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 7319.20

Meslek Adı : Epoksi Takı ve Dekoratif Ürünler Yapımcısı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu : El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu : El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu : Başka Yerde Sınıflandırılmamış Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Epoksi reçineden takı ve dekoratif eşyalar tasarlayan ve yapan kişidir.

kur1-003.jpg

Görev ve İşlem Basamakları :

Epoksi Takı ve Dekoratif Ürünler Yapımcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)Tasarıma uygun olarak epoksi reçine miktarlarını belirlemek    
b)Ana tasarım malzemelerini kalıp ve tasarıma adapte etmek,    
c)Epoksi reçine döküm işlemlerini yapmak,    
d)Kalıplardan ürünleri çıkarmak, çapaklarını almak,zımpara ile çizikleri gidermek,    
e)Bazı ürünlere parlatma işlemi yapmak,  vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
 
Güncel Meslek : EVET

Epoksi Takı ve Dekoratif Ürünler Yapımcısı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Çömlek Ve Porselen Taşlama İşçisi (Makineyle) mesleği için “8181.13” kod olarak kullanılır iken Regülatör Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri) mesleği için “8211.17” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Epoksi Takı ve Dekoratif Ürünler Yapımcısı Meslek Kodu “7319.20” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT