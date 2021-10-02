Epsem ne demek, TDK'ya göre Epsem kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Epsem ne demek? Epsem TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi epsem kelimesi. Peki epsem ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre epsem nedir, epsem kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Epsem kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Epsem kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

EPSEM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Epsem kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre epsem kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ses çıkarmayan, susan



EPSEM CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Gökçen uzaklaşıncaya kadar epsem bir hâlde kalmışlardı.

