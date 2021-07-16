Er ve Erbaş sınıflandırma sonuçları açıklandı mı 2021? Er- Erbaş sınıflandırma sonucu sorgulama, öğrenme ekranı Er ve Erbaş sınıflandırma sonucu açıklandı mı 2021?Binlerce erin ve erbaşın merakla beklediği sınıflandırma sonuçlarına ilişkin MSB'den son dakika açıklama geldi. Er ve Erbaşların temmuz/ağustos/eylül 2021 dönemi sınıflandırma sonuçları açıklandı . İşte Er- Erbaş sınıflandırma sonucu sorgulama, öğrenme ekranı...

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