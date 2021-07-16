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Er ve Erbaş sınıflandırma sonuçları açıklandı mı 2021? Er- Erbaş sınıflandırma sonucu sorgulama, öğrenme ekranı

Er ve Erbaş sınıflandırma sonucu açıklandı mı 2021?Binlerce erin ve erbaşın merakla beklediği sınıflandırma sonuçlarına ilişkin MSB'den son dakika açıklama geldi. Er ve Erbaşların temmuz/ağustos/eylül 2021 dönemi sınıflandırma sonuçları açıklandı . İşte Er- Erbaş sınıflandırma sonucu sorgulama, öğrenme ekranı...

Er ve Erbaş sınıflandırma sonuçları açıklandı mı 2021? Er- Erbaş sınıflandırma sonucu sorgulama, öğrenme ekranı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada Er, Erbaş sınıflandırma sonucu açıklandı mı 2021? sorusuna yanıt verildi. Haberimizden MSB'nin son dakika açıklamasına ve Er- Erbaş sınıflandırma sonucu sorgulama, öğrenme ekranına ulaşabilirsiniz. 

ER VE ERBAŞ SINIFLANDIRMA SONUCU AÇIKLANDI MI 2021?

Milli Savunma Bakanlığı, '' Temmuz/ağustos/eylül 2021 döneminde sevke tabi yedek subay, yedek astsubay adayları ile erbas/erlerin sınıflandırma sonuçları e-devlet ve  as.ş. bşk.lıklarından açıklanmıştır. '' dedi. 

ER ERBAŞ SINIFLANDIRMA SONUCU SORGULAMA EKRANI

E-DEVLET EKRANI

Er ve Erbaş sınıflandırma sonuçları açıklandı mı 2021? Er- Erbaş sınıflandırma sonucu sorgulama, öğrenme ekranı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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