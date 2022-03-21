Eradikasyon ne demek, TDK'ya göre Eradikasyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Eradikasyon ne demek? Eradikasyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi eradikasyon kelimesi. Peki eradikasyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre eradikasyon nedir, eradikasyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ERADİKASYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Eradikasyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Eradikasyon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre eradikasyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yok etme



ERADİKASYON CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Sıtma eradikasyonu çalışmaları.

