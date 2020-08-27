Eran Zahavi, Fenerbahçe'yi takibe aldı!

Transfer döneminin en flaş takımı Fenerbahçe, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Şu ana kadar 10 transferi resmen açıklayan sarı-lacivertliler, bir forvet transferi daha tamamlamak istiyor. Enner Valencia ve Eran Zahavi, Fenerbahçe'nin forvet adayları.

SOSYAL MEDYADAN TAKİBE ALDI

Fenerbahçe'nin forvet transferi için düşündüğü isimlerin başında gelen Eren Zahavi, taraftarları heyecanlandırdı.

İsrailli golcü, Instagram hesabından Fenerbahçe'yi takibe aldı. Öte yandan Çin basınından gelen haberlere göre, Zahavi, takımının kamp kadrosundan çıkarıldı. Zahavi ile kulübünün anlaştığı ve oyuncunun sözleşmesinin birkaç gün içinde feshedileceği belirtiliyor.

ERAN ZAHAVİ KİMDİR?

25 Temmuz 1987'de İsrail'de dünyaya gelen golcü oyuncu, 33 yaşında. Santrfor ve forvet arkası bölgelerinde görev yapan başarılı futbolcu, şu anda Çin Süper Ligi'nin başarılı takımlarından Guangzhou R&F'de forma giyiyor. Profesyonel futbol kariyerine, 2006 yılında başlayan Eran Zahavi, tüm kariyeri boyunca, 426 maçta forma giydi. Bu 426 maçın büyük çoğunluğunu İsrail takımlarında geçiren Zahavi, 2012-2013 sezonunda bir dönem İtalya'nın köklü takımlarından Palermo'da forma giydi.

2016 yılında Maccabi Tel Aviv'den Guangzhou'ya transfer olan golcü oyuncu, 117 maçta 103 gol ve 31 asistle oynadı. Gol yollarında oldukça etkili oldu görülen Eran Zahavi, Fenerbahçe için başarılı bir transfer olabilir.