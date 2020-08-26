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Eran Zahavi kimdir? Kaç yaşında? Fenerbahçe'ye transfer oldu mu?

Transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe için bir forvet oyuncusu daha önerildi. İsrailli golcü Eran Zahavi, sarı-lacivertlilerin yeni santrforu olabilir. Peki, Eran Zahavi kimdir? Kaç yaşında? Fenerbahçe'ye transfer oldu mu? Detaylar haberimizde...

Eran Zahavi kimdir? Kaç yaşında? Fenerbahçe'ye transfer oldu mu?

Transferin etkili ve hızlı takımı Fenerbahçe, bir forvet transferi daha yapmaya hazırlanıyor. Vedat Muriqi'nin takımdan ayrılması beklenirken yerini doldurabilecek bir oyuncu arayan sarı-lacivertlilere, önerilen isim İsrailli golcü Eran Zahavi oldu. Eran Zahavi, Fenerbahçe'nin istediği forveti ihtiyacını karşılayabilecek bir oyuncu mu? Eran Zahavi kimdir? Kaç yaşında? Fenerbahçe'ye transfer oldu mu? Sorularının cevapları haberimizde...

ERAN ZAHAVİ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

25 Temmuz 1987'de İsrail'dedünyaya gelen golcü oyuncu, 33 yaşında. Santrfor ve forvet arkası bölgelerinde görev yapan başarılı futbolcu, şu anda Çin Süper Ligi'nin başarılı takımlarından Guangzhou R&F'de forma giyiyor. Profesyonel futbol kariyerine, 2006 yılında başlayan Eran Zahavi, tüm kariyeri boyunca, 426 maçta forma giydi. Bu 426 maçın büyük çoğunluğunu İsrail takımlarında geçiren Zahavi, 2012-2013 sezonunda bir dönem İtalya'nın köklü takımlarından Palermo'da forma giydi. 

Fenerbahçe'ye İsrailli forvet: Eran Zahavi

2016 yılında Maccabi Tel Aviv'den Guangzhou'ya transfer olan golcü oyuncu, 117 maçta 103 gol ve 31 asistle oynadı. Gol yollarında oldukça etkili olduğu görülen Eran Zahavi, Fenerbahçe için başarılı bir transfer olabilir. 

ERAN ZAHAVİ FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLDU MU?

Henüz resmi ağızlardan açıklama gelmemesine rağmen İsrailli golcünün Fenerbahçe'ye önerildiği haberi TRT Spor ekranlarında söylendi. Ancak oyuncunun 2.5 milyon Euro maaş ve 1 milyon Euro imza parası talep etmesi transfer için Fenerbahçe'nin elini zorlaştıran nedenlerden. Oyuncunun mali pürüzleri aşıldığında resmi görüşmelerin başlaması bekleniyor.

Onur Çelik
Spor Editörü


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