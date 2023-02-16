Eray Eren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eray Eren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eray Eren adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eray Eren Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eray Eren 2 Ekim 1992 tarihinde Ordu şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eray Eren Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eray Eren, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orduspor 1967 SK futbol takımında oynamaktadır. Orduspor 1967 SK takımına 4 Haziran 2021 tarihinde katılmıştır. Eray Eren'nin Orduspor 1967 SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Eray Eren Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eray Eren isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Eray Eren Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eray Eren futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağu 2012 yılında Çorum Belediye

15 Ocak 2016 yılında Ayvalıkgücü Bld

26 Ağu 2016 yılında Düzcespor

16 Ağu 2017 yılında Nevşehir Gençlik

15 Ağu 2018 yılında 68 Aksaray Bld

28 Ağu 2019 yılında Tavşanlı Linyit

4 Haziran 2021 yılında Orduspor 1967

Eray Eren Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eray Eren şuan Orduspor 1967 SK takımında oynamakta ve 52 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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