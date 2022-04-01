" Erbakan CHP ile birlikte olurdu" diyen Karamollaoğlu'na Fatih Erbakan'dan olay yaratacak cevap: "CHP ile asla ama asla birlikte olmazdı"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu geçtiğimiz günlerde Fatih Atik'in sunduğu Ankara Masası programında açıklamalarda bulunmuştu. Atik'in sorularını yanıtlan Karamollaoğlu, Necmettin Erbakan'ın hayatta olması durumunda CHP ile birlikte olup olmayacağı sorusuna verdiği yanıtla gündeme oturarak," Bugün hayatta olsa kesinlikle CHP ile birlikte olurdu. Bugün bizim güttüğümüz politikaları belki de çok ileri bir noktada gündeme getirirdi." diye konuştu.

"BUNU AÇIK BİR ŞEKİLDE SÖYLÜYORUM"

Karamollaoğlu'nun açıklamaları sonrası gözler Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'a çevrilmişti. Erbakan yapılan açıklamaları anımsatarak, bu konuya ilişkin, " Bir kısım ‘CHP'li olurdu’ diyor, diğer bir kısmı 'CHP'li olur mu? Asıl Erbakan Hoca Cumhur İttifakı’yla olurdu' diyor. Herkes bir tarafa çekti. Bir defa burada Yeniden Refah Partisi olarak Milli Görüş'ün temsilcisi olarak şunu söylemek isterim; Erbakan Hocamız, 6 yaşında çocuklara Kur'an öğretmeyi çağ dışılık olarak niteleyen, 'Ayasofya Camii müze olarak kalmalıydı. Cami olmamalıydı' diyen, 'İktidar olursam ilk haftasında İstanbul Sözleşmesi’ni mutlaka geri getireceğim' diyen, Osmanlı Dönemi'ni 'Bir zulüm dönemiydi' diye tanımlayan CHP'yle asla ama asla birlikte olmazdı. Bunu açık bir şekilde söylüyorum." ifadelerini kullandı.

"HAYATTA OLSAYDI MİLLİ GÖRÜŞ ÇİZGİSİNDEN ÖDÜN VERMEDEN MÜCADELESİNE DEVAM EDERDİ"

Erbakan sözlerini şöyle tamamladı:

"Erbakan Hocamız, 20 senede 513 milyar dolar faiz ödeyen, bir senede 300 milyar liranın üzerinde faiz ödemesi yapan, tarımsal desteğe verdiği paranın 20 katını, esnafa verdiği değerin 30 katını götürüp faize veren, hane halkını; özel sektörü, kamuyu belediyelerle birlikte adeta boğazına batıran Cumhur İttifakı ile de asla olmazdı. Erbakan Hocamız, hayatta olsaydı yeniden refah partisi gibi tek başına da kalsa milli görüş çizgisinden ödün vermeden mücadelesine devam ederdi’’

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA KARAMOLLAOĞLU'NA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Söz konusu açıklamaya ilişkin yorum yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "Temel Bey'in ebedi alemden, hocamla böyle bir irtibatı nasıl kurduğunu anlamakta doğrusu zorlanıyorum. Haddine mi senin ya? Ne zamandan çıktı bu iş. Mesele Erbakan hocamı tanımaksa ben en az Temel Bey kadar tanırım. Ben Erbakan hocamın, İstanbul gibi bir şehirde Gençlik Kolları Başkanlığından tutun İl Başkanlığına varıncaya kadar teşkilatlarından geliyorum. Onun teşkilatında il başkanlığını yapmışım. Daha sonra yine hocamın döneminde Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliği yapmışım. Tereciye tere satmasınlar. Biliyoruz bu işleri. Böyle bir saçmalık olur mu? Herhalde o malum Kıbrıs hadisesi sebebiyle, oradan ilhamla böyle bir şeyi söyleme noktasına gidiyor ki, elmayla armudu birbirine karıştırmamak lazım. O günün şartlarıyla ondan sonraki şartlar hiç birbiriyle mukayese dahi edilmez ve böyle bir benzetme olmaz. Çok yanlış bir şey. Hocamız, birçok adımlar atmıştır." değerlendirmesinde bulunmuştu.