Temel Karamollaoğlu'ndan ilginç yorum! "Necmettin Erbakan yaşasaydı CHP'li olurdu"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara Masası canlı yayınında Genel Yayın Yönetmeni Fatih Atik’in konuğu oldu. Programda gündeme dair açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu'nun Necmettin Erbakan ile ilgili söyledikleri ise dikkat çekti. Erbakan hayatta olsa CHP ile birlikte olur muydu?” sorusu sorulan Karamollaoğlu, “Bugün hayatta olsa kesinlikle CHP ile birlikte olurdu" şeklinde konuştu.

"BİR ARAYA GELMEKTEN ÇEKİNMEZDİ"

"Bugün bizim güttüğümüz politikaları belki de çok ileri bir noktada gündeme getirirdi" diyen Karamollaoğlu, "Erbakan hocamız bu noktalarda herkesle bir araya gelmekten çekinmez, nerelerde uzlaşılabilir bunun üzerinde dururdu. Her partinin de benimsediği temel fikirler vardır. Bu fikirlerin hepsi kabul edilemez diye bir şey yok" şeklinde konuştu.

"ÇOCUKÇA BİR TAVIR SERGİLİYOR"

Necmettin Erbakan'ın oğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın 6 siyasi partinin genel başkanının bir araya geldiği toplantıyı hatırlatıp CHP dışındaki 5 partiye yaptığı çağrı konusunda da değerlendirmelerde bulunan Temel Karamollaoğlu, Fatih Erbakan için şu ifadeleri kullandı:

"Çok çocukça bir tavır sergiliyor. Kendi babasına da ona kendi vefatından önce soruldu. Ancak kendi babası bile 'Çoluk çocukla bu iş olmaz' dedi. Çok yanlış bir tavır sergilediler. Bunun hesabını vermediler. Ben daha böyle bir konuya gelmeden önce kendisiyle en az üç kere görüştüm. Birlikte çalışalım diye tekliflerde bulunduk kabul etmedi. Ardından da bizi o binadan çıkardı ve kendi partisini kurdu."