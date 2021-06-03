Ercan Öztürk, kişisel sosyal medya hesabından yayımladığı iddia edilen bir video nedeniyle tepkilerin odağı haline geldi. Twitter'da açılarak kısa sürede gündem olan #ErcanÖztürkTutuklansın etiketiyle yapılan paylaşımlarda, çok sayıda eleştiriye maruz kalan şahıs hakkında, Ercan Öztürk kimdir? Suçu ne? Ercan Öztürk Tuzla tutuklandı mı? | #ErcanÖztürkTutuklansın Twitter konuları araştırılıyor. İşte detaylar...

ERCAN ÖZTÜRK KİMDİR? SUÇU NE?

Sosyal medyada yer alan ifadelere göre, Tuzla'da yaşayan Ercan Öztürk isimli şahıs, zoofili (hayvansevicilik) ile suçlanıyor. Bir köpeğe tecavüz ettiği öne sürülen, hem de bu anları video kaydına alarak sosyal medyada yayımladığı iddia edilen Ercan Öztürk hakkında, Twitter'da #ErcanOzturkTutuklansın etiketi ile kampanya başlatıldı. Öztürk'ün hayvan pornoları çekerek bunları yayımladığı iddialarının araştırılmasını isteyen vatandaşlar, hayvan hakları yasası konusunu da gündeme taşıdı.

ERCAN ÖZTÜRK TUZLA TUTUKLANDI MI?

Tuzla'da yaşadığı ve fırıncı olduğu öğrenilen Ercan Öztürk hakkında başka bir bilgi bulunmuyor. Bir sitede yer alan bilgide, Ercan Öztürk'ün sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından savcılık karşısına çıkarılmak üzere evinden alındığı iddia edildi. Ancak konuya ilişkin yetkili merciilerden henüz bir açıklama gelmedi.

#ERCANÖZTÜRKTUTUKLANSIN TWİTTER

İşte #ErcanOzturkTutuklansın etiketiyle yapılan bazı paylaşımlar: