Ünlü sanatçı Ercan Saatçi'nin kariyerine dair internet arama motorlarında araştırmalar yapılıyor. Son olarak Kanal D’nin yeni müzik-eğlence programı Çok Akustik ile izleyici karşısına çıkan Ercan Saatçinin hayatı merak konusu oldu. İşte Ercan Saatçi kimdir? Kaç yaşında?Nereli? Evli mi? sorusunun yanıtı...

ERCAN SAATÇİ KİMDİR?

Ercan Saatçi, 13 Mart 1968'de İstanbul'da doğdu. Bayburt'lu olan Ercan Saatçi, ilkokulu Üsküdar Zeynep Kamil İlkokulu'nda okudu. Orta ve lise eğitimini Haydarpaşa Lisesi'nde yaptı. İlk ve ortaokul yıllarında mandolin, akordeon ve Türk Halk oyunları dersleri aldı. Lise yıllarında ise keman dersleri aldı. Okulun müzik grubunu kurdu ve çeşitli liselerarası müzik yarışmalarına katıldı. 1985 yılında Ercan-Yavuz-Vahe adında bir grup kurdu. Bu grupta katıldığı yarışmalarda çeşitli ödüller aldı.

1988 yılında lisedeki okul arkadaşı ile yaptıkları "I Will Cry" adlı şarkı ile "Hey" dergisinin yarışmasını kazandı. 1988 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Kontrbas Bölümü öğrencisiyken TRT Eurovision finallerine katılmaya hak kazandı.

1988 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yapılan üniversiteler arası müzik yarışmasında "Her Name Is N.G." isimli şarkısı ile kazandı.

1990 yılında "Grup Vitamin" adında bir grup kurdu, "Bol Vitamin" adında bir albüm yaptı; ardından iki kez Altın Güvercin yarışmasına katıldı. Bir birincilik ve bir de ikincilik kazandı, dört kez Hürriyet Altın Kelebek ödülü, iki kez Hey Dergisi ödülü ve ayrıca birçok kez birçok TV ve radyonun seçtiği yılın şarkısı, yılın şarkı sözü ve yılın grubu ödülünü aldı.

1991 yılında Ufuk Yıldırım'la birlikte Grup Vitamin'den ayrıldı ve "Uf-Er" grubunu kurdu. 1991 yılının sonlarına doğru üç tane üniversite öğrencisi (İzel Çeliköz, Çelik Erişçi, Ercan Saatçi), Ajda Pekkan'la Almanya'ya ön grup olarak turneye çıktı. Hiçbir beklentileri olmadığı halde üç genç, ülkelerine döndüklerinde bir anda ünlü oldu. 1991 yılında İzel Çeliköz ve Çelik Erişçi ile bir araya gelerek "İzel, Çelik, Ercan" adını verdikleri toplulukla "Özledim" adlı başarılı bir albüme imza attılar. Daha sonra 1992 yılında guruptan Çelik ayrıldı. 1993 yılında İzel-Ercan olarak "İşte Yeniden" albümünü yaptı.

Ayrıca Uf-Er olarak 1992'de "Vitamin Değil Şifa Niyetine" ve 1994'te "Ebabil Bir Kuştur" albümlerini yaptı. 1995 yılında ilk solo albümünü "Sayenizde" adıyla çıkardı. 1996 yılında "Tam 14 Saat Oldu" teklisi, 1999 yılında "Manşet" adlı albümünü yaptı.

Ercan Saatçi, ayrılarak "Rec by Saatchi" adında kendi müzik şirketini kurmuştur. 1000'e yakın şarkı sözü 400'ü aşkın beste ve düzenleme yaptı.

2003 – 2004 yılları arasında popstar-türkstar; 2006 Yılında Star Avı, 2008 Yılında dalında "O Şimdi Asker" filminde, 2005 yılında "Çat kapı' dizisinde oyuncu olarak bulundu. Hürriyet gazetesinde yazarlık ve spor koordinatörlüğü yaptı.

Ercan Saatçi, Gülümsün Özkök ile 1997 de evlendi. 14 Ekim 2009 tarihinde boşandı. Zeynep Selin ve Sinan Ali adında iki çocuğu vardır.

2017'de Ercan Saatçi müzikten tiyatroya, resimden fotoğrafa sanatın farklı branşlarında eğitim veren ilk özel konservatuarını İstanbul, Acarkent'te "Ercan Saatçi Akademi" adı altında açtı.

ERCAN SAATÇİ NERELİ ?

Aslen Karadenizli olup Bayburt’ludur.

ERCAN SAATÇİ KAÇ YAŞINDA?

13 Mart 1968 doğumlu olan ünlü sanatçı şu anda 52 yaşındadır.

ERCAN SAATÇİ EVLİ Mİ ?

Ercan Saatçi, gazeteci Ertuğrul Özkök’ün kızı Gülümsün Özkök ile 1 Eylül 1995 günü tanıştı iki sene sonra da 1997 de evlendi. 14 Ekim 2009 tarihinde boşandı. Zeynep Selin (d.1999) ve Sinan Ali (d.2005) adında İki çocuğu vardır.

ERCAN SAATÇİNİN ALBÜMLERİ

1991 – Özledim

1992 – Vitamin Değil Şifa Niyetine

1993 – İşte Yeniden

1994 – Ebabil Bir Kuştur

1995 – Sayenizde

1996 – Tam 14 Saat Oldu

1999 – Manset

2003 – Laila Orient

2008 – Lounge

2008 – Club

2008 – Ozan'ın Güncesi