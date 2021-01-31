Erciyes skipass fiyatları 2021 / Kayseri kayak merkezi otelleri fiyat

Her yıl binlerce turisti ağırlayan Türkiye'nin en büyük kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'teki güncel skipas fiyatlarını haberimizde bulabilirsiniz. Öncelikle Skipass Nedir ve Ne İşe Yarar? Skipass Nereden ve Nasıl Alınır? sorularını yanıtlayalım...

SKİPASS NEDİR, NE İŞE YARAR?

Kayak merkezlerinde Telesiyej, Teleski (T-Bar), Teleferik gibi ulaşım araçları bulunur. Ziyaretçiler de bu araçlara binebilmek için giriş kartına ihtiyaç duyar, çünkü girişlerde turnike bulunur. Bu kartlara da skipass nedir. Biniş noktalarında bulunan turnikelere geldiğinizde, yanınızda bulunan skipass kartınızı okuttuğunuzda turnike sizin için açılır ve geçiş yapabilirsiniz.

SKİPASS NEREDEN VE NASIL ALINIR?

Her kayak merkezinde Skipass satış noktaları bulunur. Bazı tesislerde de birden fazla noktadan da temin edilebilmektedir. Ayrıca bazı turlarda paket olarak skipass sunulur. Bu şekilde pakete dahil edilen skipasslerinizi araç içinde bulunan rehberlerinizden temin edebiliyorsunuz. Bu şekilde hem fiyat avantajınız oluyor hem de gişede sıra beklememiş oluyorsunuz.

Şimdi gelelim son yılın skipass fiyatlarına...

ERCİYES KAYAK MERKEZİ FİYATLARI 2021 SKİPASS

Yayalar için tek çıkış ücreti:

6 – 12 yaş arası bilet fiyatı: 9 TL

13 yaş ve üstü bilet fiyatı : 12 TL

Kayakçılar için bilet fiyatları:

1 çıkış ücreti: 17 TL

7 çıkış ücreti: 85 TL

14 çıkış ücreti: 120 TL

30 çıkış ücreti: 225 TL

50 çıkış ücreti: 350 TL

100 çıkış ücreti: 650 TL

200 çıkış ücreti: 900 TL

0 – 12 yaş arası kayakçılar için bilet fiyatları:

1 çıkış ücreti: 14 TL

7 çıkış ücreti: 70 TL

14 çıkış ücreti: 100 TL

30 çıkış ücreti: 180 TL

50 çıkış ücreti: 260 TL

100 çıkış ücreti: 450 TL

200 çıkış ücreti: 700 TL

Yürüyen Bant bilet fiyatları:

5 çıkış ücreti : 25 TL

10 çıkış ücreti : 40 TL

KAYSERİ ERCİYES KAYAK MERKEZİ FİYATLARI

Erciyes tesisleri şehre yakın olduğu için dileyen şehir içindeki bir otelde de kalabilir. Kayak merkezinde de oteller mevcuttur. Erciyes kayak merkezi konaklama imkanları bakımından da gelişmiş durumdadır. Aşağıda bulunan telefon numaralarından otelleri arayıp fiyat bilgisi ayabilirsiniz.

Erciyes kayak merkezi otelleri:

MAGNA HOTEL

Rezervasyon Telefonu : 0 (352) 333 30 14

RAMADA HOTEL

Rezervasyon Telefonu : 0 (352) 342 3912

MİRADA DEL LAGO HOTEL

Rezervasyon Telefonu : 0 (352) 342 21 00

GRAND ERAS HOTEL

Rezervasyon Telefonu : 0 (352) 203 01 23

MİRADA DEL MONTE

Rezervasyon Telefonu : 0 (352) 342 2100

AMALIA HOTEL

Rezervasyon Telefonu : 0 (352) 220 3311

ACE HOTEL

Rezervasyon Telefonu : 0 (352) 203 02 10

MAGNA CHALET

Rezervasyon Telefonu : 0 534 030 19 09