Erciyes skipass fiyatları 2021 / Kayseri kayak merkezi otelleri fiyat
Skipass Nedir ve Ne İşe Yarar? Skipass Nereden ve Nasıl Alınır? Erciyes skipass fiyatları 2021 ne kadar? Skipass fiyatları tesisten tesise göre değişmektedir. Kış aylarının gelmesiyle Kayseri'nin Erciyes Dağı yoğun ilgi görmeye başladı. Özellikle koronavirüs salgınında en uğrak yerlerden biri olan Erciyes'teki 2021 otel ve skipass fiyatlarını sizler için araştırdık. İşte Skipass hakkında detaylar...
Her yıl binlerce turisti ağırlayan Türkiye'nin en büyük kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'teki güncel skipas fiyatlarını haberimizde bulabilirsiniz. Öncelikle Skipass Nedir ve Ne İşe Yarar? Skipass Nereden ve Nasıl Alınır? sorularını yanıtlayalım...
SKİPASS NEDİR, NE İŞE YARAR?
Kayak merkezlerinde Telesiyej, Teleski (T-Bar), Teleferik gibi ulaşım araçları bulunur. Ziyaretçiler de bu araçlara binebilmek için giriş kartına ihtiyaç duyar, çünkü girişlerde turnike bulunur. Bu kartlara da skipass nedir. Biniş noktalarında bulunan turnikelere geldiğinizde, yanınızda bulunan skipass kartınızı okuttuğunuzda turnike sizin için açılır ve geçiş yapabilirsiniz.
SKİPASS NEREDEN VE NASIL ALINIR?
Her kayak merkezinde Skipass satış noktaları bulunur. Bazı tesislerde de birden fazla noktadan da temin edilebilmektedir. Ayrıca bazı turlarda paket olarak skipass sunulur. Bu şekilde pakete dahil edilen skipasslerinizi araç içinde bulunan rehberlerinizden temin edebiliyorsunuz. Bu şekilde hem fiyat avantajınız oluyor hem de gişede sıra beklememiş oluyorsunuz.
Şimdi gelelim son yılın skipass fiyatlarına...
ERCİYES KAYAK MERKEZİ FİYATLARI 2021 SKİPASS
Yayalar için tek çıkış ücreti:
- 6 – 12 yaş arası bilet fiyatı: 9 TL
- 13 yaş ve üstü bilet fiyatı : 12 TL
Kayakçılar için bilet fiyatları:
- 1 çıkış ücreti: 17 TL
- 7 çıkış ücreti: 85 TL
- 14 çıkış ücreti: 120 TL
- 30 çıkış ücreti: 225 TL
- 50 çıkış ücreti: 350 TL
- 100 çıkış ücreti: 650 TL
- 200 çıkış ücreti: 900 TL
0 – 12 yaş arası kayakçılar için bilet fiyatları:
- 1 çıkış ücreti: 14 TL
- 7 çıkış ücreti: 70 TL
- 14 çıkış ücreti: 100 TL
- 30 çıkış ücreti: 180 TL
- 50 çıkış ücreti: 260 TL
- 100 çıkış ücreti: 450 TL
- 200 çıkış ücreti: 700 TL
Yürüyen Bant bilet fiyatları:
- 5 çıkış ücreti : 25 TL
- 10 çıkış ücreti : 40 TL
KAYSERİ ERCİYES KAYAK MERKEZİ FİYATLARI
Erciyes tesisleri şehre yakın olduğu için dileyen şehir içindeki bir otelde de kalabilir. Kayak merkezinde de oteller mevcuttur. Erciyes kayak merkezi konaklama imkanları bakımından da gelişmiş durumdadır. Aşağıda bulunan telefon numaralarından otelleri arayıp fiyat bilgisi ayabilirsiniz.
Erciyes kayak merkezi otelleri:
MAGNA HOTEL
Rezervasyon Telefonu : 0 (352) 333 30 14
RAMADA HOTEL
Rezervasyon Telefonu : 0 (352) 342 3912
MİRADA DEL LAGO HOTEL
Rezervasyon Telefonu : 0 (352) 342 21 00
GRAND ERAS HOTEL
Rezervasyon Telefonu : 0 (352) 203 01 23
MİRADA DEL MONTE
Rezervasyon Telefonu : 0 (352) 342 2100
AMALIA HOTEL
Rezervasyon Telefonu : 0 (352) 220 3311
ACE HOTEL
Rezervasyon Telefonu : 0 (352) 203 02 10
MAGNA CHALET
Rezervasyon Telefonu : 0 534 030 19 09