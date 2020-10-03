Erciyes Üniversitesi Rektörü ve eşi koronavirüse yakalandı!

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve eşi Havva Talay Çalış'ın yaptırdığı koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ile eşi 25. Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Havva Talay Çalış'ın korona virüs testleri pozitif çıktı. Çalış çifti evlerinde tedavi altına alındı.

ÜNİVERSİTE DE GERÇEKLEŞTİRİLEN AŞI HAYVANLARDA BAŞARILI OLMUŞTU

Çalış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üniversitede yürütülen Kovid-19 aşı çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen, Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen aşının transjenik hayvan çalışması da başarıyla tamamlanan ilk aşı olduğunu belirten Çalış, insan denemeleri safhasının da üniversitede yapılmasının planlandığını ifade etti.

ERÜ'den daha önce yapılan açıklamada, Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve araştırmacıların, Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve ERÜ tarafından desteklenen projeler kapsamında Kovid-19'a karşı iki farklı teknolojiyle hücre kültür temelli inaktif aşı ve rekombinant aşı geliştirilmesi çalışmalarının devam ettiği belirtilmişti.

Hücre kültür temelli inaktif aşı adayının deney hayvanları üzerinde denemelerine 15 Mayıs itibarıyla başlandığı, devam eden süreçte hayvanlarda aşı adayının etkinliğinin test edileceği bildirilmişti.

Kovid-19'a karşı rekombinant aşı adayları da geliştirildiği, bu aşı adaylarının deney hayvanlarına verilmesi çalışmalarına haziran ayı içinde başlanmasının öngörüldüğü ifade edilmişti. Kovid-19'a karşı geliştirilen inaktif ve rekombinant aşı adaylarının deney hayvanları üzerindeki denemelerinin ağustos ayı içinde tamamlanmasının hedeflendiği kaydedilmişti.