Ercüment Akdeniz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ercüment Akdeniz'in biyografisi

Emek Partisi'nde genel başkanlık görevi üstlenen Ercüment Akdeniz'in biyografisi araştırılıyor. Peki, Ercüment Akdeniz kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Ercüment Akdeniz'in biyografisi

ERCÜMENT AKDENİZ KİMDİR?

49 yaşındaki Ercüment Akdeniz 1972 yılında Malatya’da doğdu. Siyasetçi, gazeteci, yazar kimlikleri ile bilinmektedir. Vartolu bir işçi ailesinin 5 çocuğundan biri olarak büyüdü. İlk ve orta öğretimini İskenderun’da tamamladı. İstanbul’da inşaat, matbaa, tekstil iş kollarında çalıştı. 1991 yılında Marmara Üniversitesi Resim İş Eğitimi Bölümünü kazandı. Yükseköğrenim gençlik mücadelesinde yer aldı. Emek Gençliği örgütlenmesinin yanı sıra Emek Partisi yönetimlerinde bulundu.

Emek Partisi'ne bağlı televizyon kanalı Hayatın Sesi televizyonunda Babil Kulesi adlı programın sunuculuğunu yaptı. Evrensel gazetesinde köşe yazarlığı yapan Akdeniz, yazılarında mültecilere eğildi ve mülteciler üzerinde çalışmalar yaptı. Uzun yıllar mülteciler ve göçmen emeği üzerine saha çalışmaları yaptı, haber ve makaleleri çeşitli gazete ve dergilerde yayınlandı.

“Suriye Savaşının Gölgesinde: Mülteci İşçiler” (2014), “Ölüm Koridorundan Mülteci Pazarlığına: Sığınamayanlar” (2016) ve ”En Güzel Şarkı” (2018) kitapları yayınlandı. Fişek Enstitüsü Çocuğun İnsan Hakları Ödülü, Halkevleri Hakikatin Peşinde Koşanlar Ödülü ve Musa Anter Gazetecilik Ödüllerine layık görüldü. 22 Kasım 2020 tarihinde Emek Partisinin 9. Olağan Kongresi toplantısında Kongrede gerçekleştirilen seçimle Emek Partisi genel başkanlığı görevine seçildi. Emek Partisi'nde genel başkanlık görevine seçilmesiyle birlikte EMEP; Suriyeli, Afgan ve diğer mültecilere açılım başlattı, çift dilli bildiriler bastı ve Türk işçilerle mülteci işçilerin mücadelesini ortaklaştırmaya çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır.