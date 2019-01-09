Erdek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Yaralı köpeğe sahip çıktı

Erdek ilçesinde yaralı halde bulunan köpeğe zabıta sahip çıktı.

Düzler bölgesinde yol kenarında yaralı bir köpek görüldüğü ihbarı alan Erdek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gelerek, yaralı köpeği bulunduğu yerden aldı. Zabıta ekipleri tarafından alınan yaralı köpek, Hayvan Barınma Merkezi'ne teslim edildi. Veteriner ekipler tarafından tedavisine başlanan köpek sıcak ve hijyenik ortamda müşahede altında tutuluyor.