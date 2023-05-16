Erdek ve Kapıdağ yarım adası kıyılarında alarm! Pusula denizanası uyarısı yapıldı!

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Mustafa Sarı "Rengi, görünümü güzel olsa da pusula denizanası 2000 yılların başında geldi Marmara'ya. Balıkları korumaz, kirliliği azaltmazsak benzer başka türlerin artışına da şahit olmak zorunda kalacağız" diyerek uyarıda bulundu.

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Erdek ve Kapıdağ yarım adası kıyılarında alarm! Pusula denizanası uyarısı yapıldı!

Balıkesir'in Erdek ilçesinde ve Kapıdağ yarım adası çevresindeki kıyılarda çok sayıda pusula denizanası görüntülendi.

BALIK TÜRLERİNİN AŞIRI AVLANMASI POPÜLASYONUN HIZLA ARTIŞINA NEDEN OLUYOR

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Mustafa Sarı "Rengi, görünümü güzel olsa da pusula denizanası 2000 yılların başında geldi Marmara'ya. Kirlilik ve onlarla mücadele edebilecek balık türlerinin aşırı avlanması popülasyonun hızlı artışına neden oldu. Bugün 20 metre kıyı şeridinde 73 adet saydım! Balıkları korumaz, kirliliği azaltmazsak benzer başka türlerin artışına da şahit olmak zorunda kalacağız" diyerek uyarıda bulundu.

Erdek ve Kapıdağ yarım adası kıyılarında alarm! Pusula denizanası uyarısı yapıldı!

KAPSÜLLERİ PATLAMAK SURETİYLE, DERİDE LEZYONLARA SEBEP OLUYOR

Genellikle sıcak iklimlerde görülen ancak son dönemlerde yaşanan iklim değişikliği sebebiyle Marmara Denizi'nde de görülmeye başlayan pusula deniz anasına (Chrysaora hysoscella, -latince adı-) Erdek ilçesi sahillerinde ve Kapıdağ yarım adasının tamamında rastlandı. Kırmızı, mavi ve kahverengi tonlarında uzun dokunaçları olan denizanasıyla temas halinde ise kesinlikle tatlı su kullanılmamalı, elle dokunulmamalı ve göze temasında kaçınılması gerekiyor. Amonyak, sirke ve tuzlu su ile bölgeye ilk müdahale yaptıktan sonra en yakın bir sağlık kuruluşuna başvurulması önerilmekte. Özellikle kahve rengi olan pusula deniz anasının boyu 2.5 metreyi bulmaktadır ve hipertansiyon hastalarını tehdit etmektedir. Uzun kollarında kendisini savunmak ve avladığı balıkları paralize etmek için bulunan salgıları vardır. Bu salgıya temas ettiğimizde içerisinde kapsüller patlamak suretiyle deride lezyonlara sebep olmaktadır. Kızarıklık, kaşıntı, yanma olabilmektedir. Denize girmeye engel bir durum oluşturmamakla birlikte özellikle alerjisi olan kişilerin denize girerken dikkat etmeleri gerekmedir. Gerek kıyıda gerek denizde görüldüğünde temas edilmemelidir.

KAYNAK: İHA

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