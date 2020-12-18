Koronavirüs beyni nasıl etkiliyor? Uzmanlar açıkladı: Beyin hücrelerini boğarak öldürüyor!Ünlü iş adamı Nuri Nihat Aslanoba vefat ettiOn Numara çekiliş sonuçları 18 Aralık 2020 (MPİ)Erdek’in altyapı ihalesi, İller Bankası tarafından gerçekleştirildiBahçeli'den 'İttifak bozmak istiyor' iddialarına sert çıkış!Kocaeli'nde otobüsler çalışıyor mu? Kocaeli'nde hafta sonu otobüs çalışma saatleriOtomobilin camını kırarak 300 bin TL çaldılar! 24 saat geçmeden yakayı ele verdilerAkrep dizisi konusu nedir? Oyuncuları kim? Akrep ne zaman başlıyor? Nerede çekiliyor?Koronavirüs aşılarından zarar görenler bir hak talep edemeyecek!Diyarbakır'dan sevindiren haber! Sokağa çıkma kısıtlamaları sonuç verdi
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Erdek’in altyapı ihalesi, İller Bankası tarafından gerçekleştirildi

Erdek’in altyapı ihalesi, İller Bankası tarafından gerçekleştirildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi proje kapsamında, Erdek İlçesi'ne yapılacak olan alt yapı yatırımının ihalesi İller Bankası tarafından gerçekleştirildi.

Erdek’in altyapı ihalesi, İller Bankası tarafından gerçekleştirildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi BASKİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Erdek Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi ihalesi İller Bankası tarafından yapıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın büyük önem verdiği 64 firmanın katıldığı, Erdek İlçesi Kanalizasyon ve Atıksu Tesisi yapım projesi ihalesi, yasal süresin sonuçlanmasının ardından 15 gün içinde yer teslimi yapılacak ve 800 gün içerisinde tamamlanacak.

Maliyeti yaklaşık 103 milyon lira olacağı bildirilen Erdek İlçesi Kanalizasyon ve Atıksu Tesisi yapım projesinin içinde, terfi merkezi yer alacak.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT