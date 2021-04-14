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Erdek’teki trafik sorunu için duba yerleştirildi

Erdek girişi otogar önünde bulunan yol dubayla ikiye bölünerek trafik sorununun çözülmesi planlandı.

Erdek’teki trafik sorunu için duba yerleştirildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ilçe içi ulaşımda düzeni sağlamak amacıyla araçların yoğun olarak geçtiği otogar karşısı Adnan Menderes Caddesi'nde duba yerleştirme çalışması gerçekleştirdi.

Erdek girişi otogar önünde özellikle yaz aylarında tam bir keşmekeş haline dönüşen caddede trafiği rahatlatabilmek için duba yerleştirme çalışmasının yapıldığı öğrenildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ulaşım Koordinasyon Merkezi görevlilerince, Adnan Menderes Caddesi Erdek Jandarma Bölük Komutanlığı önüne denk gelen yol uzun bariyer yatar dubalarla ikiye bölündü. Sabit dubalar konularak trafik akışının çift yönlü sağlanmasının planlandığı bu cadde de trafik sorununun çözülmesi planlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Erdek’teki trafik sorunu için duba yerleştirildi

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