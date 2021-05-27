Erdem Cıbız kimdir, nereli, kaç yaşında? sorusu şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılamaya başlandı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

ERDEM CIBIZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Show TV'nin ilgiyle izlenmeye başlanan programı Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme'nin 199. bölümünde çocukluk arkadaşı da dahil olmak üzere 60 kişi dolandıran ve yaşı bilinmeyen Erdem Cıbız'ın Giresunlu olduğu bilinmektedir.

NE OLMUŞTU?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 199. Bölümünde; Erdem Cıbız, çocukluk arkadaşı olduğunu iddia eden kişiyi 50 bin lira, 60 kişiyi ise toplam 6 milyon lira dolandırıldı.