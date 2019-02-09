Erdem Ekşioğlu kimdir? Survivor 2019 adayı Erdem Ekşioğlu nereli?

Erdem Ekşioğlu, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Survivor 2019 yarışmacıları arasında yer alan Erdem Ekşioğlu, kendisiyle ilgili sorulara şu ifadelerle cevap vermiştir;

"Karakterime çok güveniyorum. Hırslıyım, mücadeleci bir yapım var. Survivor'da kendimi kanıtlamak istiyorum. Benim için oyunculuktan daha büyük bir hayal varsa o da Survivor, çünkü oyunculukta başka karakterin altında bir hedef kitlesi oluşturuyorsunuz. Ama Survivor'da kendi karakterimin altında kendi hedef kitlemi oluşturabileceğimi düşünüyorum. Aile özlemi elbette zorlayacak. Ama onlardan ayrı kalmak kendi iç dünyama dönmemi sağlayacak. Biraz daha kendimi dinleyebileceğim orada. Daha çok kıymet vereceğim belki onlara. Onun dışında açlığın zorlayacağını düşünmüyorum. Biraz daha başarıya aç birisiyim ben. Fiziksel açlığın beni zorlayacağını düşünmüyorum.

Bu sene bizim için biraz daha milli bir mücadeleye dönmüş olacak. Kendi takım arkadaşlarımızdan çok rakip takım ile mücadelemiz olacak. Bu beni daha çok kamçılar. Eve izleyip insanların yapamadığını görmek beni daha da delirtecekti. Ben oraya gidip hırsımla, düşüncemle Yunanlıları yenmeyi düşünüyorum.