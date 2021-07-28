Erdem isminin anlamı nedir, Erdem ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Erdem isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Erdem ismi ne demek, Erdem ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Erdem isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Erdem İsminin anlamı nedir? TDK Erdem anlamı:

erdem ismi TDK'da Ahlakın övdüğü iyilikçilik, acıma, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk gibi niteliklerin genel adı, fazilet. olarak tanımlanmaktadır. Erdem ismi ayrıca halk arasında 6 farklı şekilde tanımlanmıştır

1-Gönül Eri

2-Şöhret

3-Liyakat.

4-Usta Gemici.

5-İnsanın Ruhsal Yetkinliği.

6-Hüner, maharet

Erdem İsmi Kuranda geçiyor mu?

Erdem ismi kuranda geçmemektedir.

Erdem isminin kökeni:

Erdem ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de 68267 kişi tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır.

Erdem isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Erdem isminin rengi:

Haki

Erdem ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Erdem isminin Harf Analizi Nedir ?

Erdem ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

E : İletişim, duygusal karışık

R : Akıllı, lider, sert

D : Üstün güçler, güçlü

E : İletişim, duygusal karışık

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

Erdem isminin Numerolojisi Kaçtır?

Erdem ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

E : 6

R : 21

D : 5

E : 6

M : 16

= 54 – Erdem İsminin Numeroloji Toplamı 54’dir.

Erdem isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Erdem ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Erdem isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

E: 5 R: 9 D: 4 E: 5 M: 4 = 27

2 + 7 = 9 Kader sayısıdır

Erdem isminin 9 kader sayısına göre kişilik özellikleri

9 – Hümanist, insancıl kişiliği ile öne çıkan ve sanatsal yeteneğini gösteren bir kişiliğe sahiptir. Romantizm ve duygusallık deyince akıllara o gelir. Kuvvetli sezgileri ile birlikte duyarlı ve yaratıcıdır. Kendisini kanıtlamak için her yolu dener. Kötü alışkanlıklarını bırakmalı ve ufak detaylara takılı kalmamalıdır.

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