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Erdem Şanlı kimdir, nereli, kaç yaşında?

Genç oyuncu Miray Akay ile nişanlandığı öğrenilen Erdem Şanlı'nın kim olduğu merak ediliyor. Peki Erdem Şanlı kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

Erdem Şanlı kimdir, nereli, kaç yaşında?

Limit adlı dizide birlikte rol aldığı güzel oyuncu Miray Akay ile nişanlandığı öğrenilen Erdem Şanlı'nın hayatı merak konusu oldu. Biz de haberimizde Erdem Şanlı kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtlarına yer verdik...

ERDEM ŞANLI KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

2 Eylül 1996 yılında İzmir'de doğan Erdem Şanlı, Boşnak bir ailenin en büyük çocuğudur. . Babası özel şirkette satış temsilcisi ve spor kulübü başkanı, annesi emekli muhasebeci. 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon bölümünü kazanıp okumak için İstanbul’a gelen Şanlı önce TV projelerinde kamera arkasında reji olarak çalıştı.

Daha sonra oyuncu Rıza Kocaoğlu oyuncu koçluğunu yapan Şanlı'nın ilk TV dizisi Avlu projesi oldu. Ertan Saban’ın gençliğini canlandırdı. Daha sonra 2019 yılında Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Burak Sergen’in oğlu Dinçer karakterine hayat verdi. Tims yapım şirketinin sinema Filmi olan “Kovala” da Melis Sezen’in ağabeyi Meto karakterini canlandırdı. Erdem Şanlı son olarak O3 Medyanın iddialı dizisi “Son Yaz” projesinde Kaan karakterine hayat veriyor.

Erdem Şanlı kimdir, nereli, kaç yaşında?

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