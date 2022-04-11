Erdemit'te satırlı vahşet: Oğlunu öldüren babadan şaşkınlık yaratan ifade: Pişmanım

Olay, Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi Dalyan mevkisinde dün saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Baba M.S ile uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia eden oğlu B.S arasına nedeni belli olmayan bir tartışmaya başladı.

UYUŞTURUCU BAGIMLISI OĞLUNU SATIRLA KATLETTİ

Baba M.S yanında olan satırla oğlu B.S.'nin kol, baş, boyun ve çene bölgelerine vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları muayenede B.S'in müdahalede hayatını kaybettiğini belirledi. B.S.'nin cenazesi otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

PİŞMANMIŞ

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan baba M.S gazetecilerin soruları üzerine "Çok pişmanım" dedi. M.S.'nin emniyette verdiği ifadede de oğlunun uyuşturucu kullandığını, ailesine eziyet ettiğini ve sürekli olarak evde kavga çıkardığını söylediği öğrenildi. Baba M.S bugün adliyeye sevk edildi.