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  3. 'İlişkimiz yok' demişti! Yağmur Sarnıç ile Erdi Sungur'un görüntüleri ortaya çıktı!

'İlişkimiz yok' demişti! Yağmur Sarnıç ile Erdi Sungur'un görüntüleri ortaya çıktı!

Eski futbolcu Emre Aşık ile boşanma aşamasında olan Yağmur Sarnıç'ın eşini öldürmek için tuttuğu Erdi Sungur ile birlikte olduğuna dair görüntüler ortaya çıktı. Erdi Sungur'un annesi ve babası Yağmur Sarnıç ile görüştüklerini ve Sarnıç'ın Erdi Sungur ile birlikte olduğunu açıkladı.

'İlişkimiz yok' demişti! Yağmur Sarnıç ile Erdi Sungur'un görüntüleri ortaya çıktı!

Emre Aşık ile boşanma aşamasında olan Yağmur Sarnıç eşini öldürmek için tuttuğu iddia edilen Erdi Sungur ile birlikte olduklarını yalanlamış ve Sungur'un kendisine saplantılı bir şekilde aşık olduğunu iddia etmişti. Sungur'un ailesi bunun üzerine Yağmur Sarnıç ile görüştükleri fotoğrafları ortaya çıkardı. 

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Yağmur Sarnıç'ın cezaevi firarisi Erdi Sungur ile boşanma aşamasında olduğu Emre Aşık'ı öldürtmek için plan yaptığı iddia edildi. Söylemezsem Olmaz programına katılan Sungur, "Yağmur, Emre'yi insanı kemikleriyle yiyen bir domuzla aynı depoya kapatıp öldürtecekti" demişti. Yağmur Sarnıç ise hakkındaki tüm iddiaları reddederek Sungur'un kendisine saplantılı şekilde aşık olduğunu söylemişti.

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Bu konuşmaların açıklamaların ardından Erdi Sungur'un ailesi Yağmur Sarnıç ile olan fotoğraflarını Söylemezsem Olmaz programına ulaştırdı. Fotoğraflarda Sarnıç'ın Düzce'de Erdi Sungur'un ailesi de tanıştığı ortaya çıktı. 

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Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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