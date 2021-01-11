Erdinç Gülener kimdir? Kaç yaşında? Son dönemde Kırmızı Oda dizisindeki performansı ile dikkat çeken ünlü oyuncu Erdinç Gülener'in hayatı merak konusu oldu. Peki Erdinç Gülener kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Oynadığı diziler...

ERDİNÇ GÜLENER KİMDİR?

Erdinç Gülener (d. 26 Ocak 1971, İzmit), Türk tiyatro, sinema ,dizi oyuncusu ve dublaj sanatçısıdır. 26.01.1971 yılında İzmit’te dünyaya gelen Erdinç Gülener ilk orta ve lise eğitimini İzmit’te tamamladı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk ana sanat dalını kazanıp 1997 yılında bu okuldan mezun oldu.

Aynı yıl Devlet Tiyatrolarının açtığı sınavı kazandı ve Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda oyuncu olarak göreve başladı. 8 yıl sonra Ankara Devlet Tiyatrosu’na atandı.2014 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görevine devam etmektedir.

Oyuncu 2013-2014 sezonlarında ''Kurtlar Vadisi Pusu'' adlı dizide ''Müfettiş Kane'' rolünde oynamış,220.bölümde ölerek diziden ayrılmıştır.Erdinç Gülener daha sonra ''Kertenkele'' adlı dizide ''Ünsal Komiser'' rolünü oynamış,71.bölümde (2.sezonun finali) ölerek diziden ayrılmıştır.

Gülener, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde oyunculuk eğitmenliği yaptı.

Oyunculuk Kariyeri

Tiyatro

Kerbela

İhanet

Yıldız Yargılanmsı

Elele

Antigone

Kamyon

Hasan Sabbah

Bahar Noktası

Fehim Paşa Konağı

Hayvan Çiftliği

Gol Kralı Sait Hop Sait

Eşeğin Gölgesi

Küçük Korku Dükkanı

Muhteşem Gatsby

Aziz Dostum Çehov

Yunus Emre

Dizi

Yeni Evli (2007) Payidar

Canan (2010-2011) Selim

Ben Onu Çok Sevdim (2013-2014) Ferit Alnar

Kurtlar Vadisi Pusu 8. Sezon (2013-2014) Müfettiş Kane

Film

Ustalar Alimler Ve Sultanlar (2010) Osman Gazi

Bu İşte Bir Yalnızlık var (2013) Kenan

Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku (2014) poyraz