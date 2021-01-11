Erdinç Gülener kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Oynadığı diziler
Erdinç Gülener kimdir? Kaç yaşında? Magazin gündeminde İclal Aydın ile yaşadığı aşkla gündem olan Erdinç Gülener'in hayatı merak konusu oldu. Erdinç Gülener kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Oynadığı diziler...
Erdinç Gülener kimdir? Kaç yaşında? Son dönemde Kırmızı Oda dizisindeki performansı ile dikkat çeken ünlü oyuncu Erdinç Gülener'in hayatı merak konusu oldu. Peki Erdinç Gülener kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Oynadığı diziler...
ERDİNÇ GÜLENER KİMDİR?
Erdinç Gülener (d. 26 Ocak 1971, İzmit), Türk tiyatro, sinema ,dizi oyuncusu ve dublaj sanatçısıdır. 26.01.1971 yılında İzmit’te dünyaya gelen Erdinç Gülener ilk orta ve lise eğitimini İzmit’te tamamladı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk ana sanat dalını kazanıp 1997 yılında bu okuldan mezun oldu.
Aynı yıl Devlet Tiyatrolarının açtığı sınavı kazandı ve Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda oyuncu olarak göreve başladı. 8 yıl sonra Ankara Devlet Tiyatrosu’na atandı.2014 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görevine devam etmektedir.
Oyuncu 2013-2014 sezonlarında ''Kurtlar Vadisi Pusu'' adlı dizide ''Müfettiş Kane'' rolünde oynamış,220.bölümde ölerek diziden ayrılmıştır.Erdinç Gülener daha sonra ''Kertenkele'' adlı dizide ''Ünsal Komiser'' rolünü oynamış,71.bölümde (2.sezonun finali) ölerek diziden ayrılmıştır.
Gülener, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde oyunculuk eğitmenliği yaptı.
Oyunculuk Kariyeri
Tiyatro
Kerbela
İhanet
Yıldız Yargılanmsı
Elele
Antigone
Kamyon
Hasan Sabbah
Bahar Noktası
Fehim Paşa Konağı
Hayvan Çiftliği
Gol Kralı Sait Hop Sait
Eşeğin Gölgesi
Küçük Korku Dükkanı
Muhteşem Gatsby
Aziz Dostum Çehov
Yunus Emre
Dizi
Yeni Evli (2007) Payidar
Canan (2010-2011) Selim
Ben Onu Çok Sevdim (2013-2014) Ferit Alnar
Kurtlar Vadisi Pusu 8. Sezon (2013-2014) Müfettiş Kane
Film
Ustalar Alimler Ve Sultanlar (2010) Osman Gazi
Bu İşte Bir Yalnızlık var (2013) Kenan
Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku (2014) poyraz