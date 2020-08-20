Erdoğan açıkladı! TÜPRAŞ ve Petkim'in hisseleri artışa geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan,Cuma günü bir müjde vereceklerini belirterek, "Şu anda bu müjdenin biz de hayalleri ve rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum. Tabii açıklarsam bu işin heyecanı, her şeyi kaybolur. Onun için açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklama tüm Türkiye'de büyük bir heyecana neden olurken piyasalarda da hareketlenmeler yaşandı. Dolar ve altında yaşanan düşüşle beraber borsada enerji hisselerinde ani yükselişler yaşandı.Sürprizin Türkiye'nin petrol ya da doğalgaz kaynağı keşfettiği yönündeki iddialar ortaya atılmasıyla beraber enerji hisseleri değer kazanmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi nedir?

HİSSELER ARTIŞTA

Dün saat 16.00 itibariyle yükselişe geçen TÜPRAŞ ve PETKİM'in hisseleri bugün de yüzde 3,2 yükselerek 90 TL'yi gördü. Dün 9,87'ye varan ciddi bir yükseliş gösteren PETKİM hisseleri ise bugün yüzde 5,67 yükselerek 4,54 TL'ye kadar yükseldi.

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