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Erdoğan: FETÖ'den önemli bir ismi yakında açıklayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Külliyesi'nde düzenlenen Kütüphane Söyleşileri’nin ikincisinde gençlerle bir araya geldi. Erdoğan "Yakında FETÖ takımından da önemli bir ismi açıklayacağız, şu anda elimizde. Kimi yakaladık, hesaba çektik, onun açıklamasını da yapacağız." dedi.

Erdoğan: FETÖ'den önemli bir ismi yakında açıklayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Külliyesi'nde düzenlenen Kütüphane Söyleşileri’nin ikincisinde gençlerle bir araya gelerek hem soruları yanıtladı hem de açıklamalarda bulundu. 

"Şu anda terörle mücadelede, bu günlerde, Gara Operasyonu'nda emri veren Nurettin Sofi denen katili öldürdük, işini bitirdik. Ama biz bugüne kadar çok Nurettin Sofiler öldürdük. Hedefimiz şu anda Kandil; Kandil'i de çökertmemiz lazım." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan,  FETÖ takımından önemli bir ismin ellerinde olduğunu vurguladı. Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı.

"Rastgele bir yönetim yok. Ne yaptığını bilen, attığı adımı gayet iyi bilen ve bununla birlikte de hedefim benim şu ve bu hedefi de şu kadar zaman içerisinde gerçekleştireceğim, bu planlamayla yürüyen bir Türkiye Cumhuriyeti var. Yakında FETÖ takımından da önemli bir ismi açıklayacağız, şu anda elimizde."

Berkem Temizel
Gece Editörü
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