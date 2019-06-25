Erdoğan G-20 zirvesinde Trump ile görüşecek

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya'daki G-20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı.

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Trump'ın Japonya programına ilişkin bir telekonferans düzenledi.

S-400 MESELESİNİ KONUŞACAKLAR

Trump'ın Japonya programı kapsamında 8 ülke lideriyle görüşmeler gerçekleştireceğini kaydeden yetkili, Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir araya geleceğini ifade etti. Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmede başta S-400 meselesi olmak üzere iki ülke ilişkilerindeki ana konuların kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.

TRUMP'IN GÖRÜŞME YAPACAĞI DİĞER LİDERLER

Beyaz Saray yetkilisi Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile de ikili görüşmeler yapacağını açıkladı.

G-20 Zirvesi 28-29 Haziran'da Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleştirilecek.