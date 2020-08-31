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Erdoğan imzaladı! Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan kararla, kısa çalışma ödeneğinin süresi 2 ay uzatıldı.

Erdoğan imzaladı! Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı

Koronavirüs salgını sürecinde kapsama alınan kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı.

Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatıldı.

Böylece, başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Kısa çalışma ödeneğinin süresinin 2 ay uzatılmasına ilişkin açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk şunları kaydetti:

"Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26.03.2020 tarihinde başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği mevcut faydalananlar için, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2 ay daha uzatılmıştır."

Erdoğan imzaladı! Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı

Tayfun Altuntaş
Editör


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