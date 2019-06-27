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Erdoğan imzaladı, o karar Resmi Gazete'de yayımlandı!

Bingöl ve Ağrı'da bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Erdoğan imzaladı, o karar Resmi Gazete'de yayımlandı!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan  kararla göre, Bingöl'de tesis edilecek Aşağı Kaleköy Barajı ve Hidroelektrik  Santralinin yapımı için Solhan ilçesi Demirkapı ve Murat köylerinde bulunan bazı  taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Çevre ve Şehircilik  Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ağrı'da tesis edilecek Kaplan Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin  yapımı amacıyla Taşlıçay ilçesinin Gözucu ve Alakoçlu köylerindeki bazı  taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmesi üzere Çevre ve Şehircilik  Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.


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