Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile anlaştı!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı tarafındna yapılan açıklamada, İki liderin görüşmesinde konu başlıkları Libya ve bölgesel gelişmeler oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya Başbakanı Conte, Libya'da siyasi çözüm için diyalogu sürdürme konusunda mutabık kaldılar.

Görüşmede ayrıca Kovid-19 ile mücadelede işbirliği hususları ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar da değerlendirildi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: