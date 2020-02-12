Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maraş'ta sert konuştu: "Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Spor Kompleksi'nde düzenlenen "Kahramanmaraş'ın Kurtuluşunun 100.Yıl Dönümü Kutlamaları"na katıldı. Erdoğan, İstiklal Madalyasının Türk Bayrağına takılması törenine de iştirak ettti. Gündeme dair önemli açıklamalar yapan Erdoğan'ın, Avrupa Birliğine ilettiği sert söylemler ise açılıştaki konuşmaya damga vurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Maraş tarih sayfalarına kendini kurtaran şehir olarak geçmiştir. Çanakke'de vatanı savunurken omuz omuza çarpışan bu milletin kardeşliğini bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Şehirdeki 4 bin 378 riskli binaların yıkımını gerçekleştirdik. Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal ile birlikte Sütçü İmam'ı, Senem Ayşe'yi ve tüm istiklal gazilerini yad ediyorum. Vatanımızın bekası için canını esirgemeyen bütün şehitlerimize, gazilerimize Alah'tan rahmet diliyorum."Maraşlıların 12 Şubat 1920 tarihinde kazandıkları zaferle işgalcilerin Anadolu'da barınamayacakları ilan edildi. Tarih sayfalarına "kendi kendini kurtaran şehir" olarak geçmiştir. Bundan bin kısır yıl önce yine destansı mücadeleyi Bizansa karşı veren Maraş halkı dönemin şairlerine kendini hayran bırakmıştır. İlçelerin içme suyu sorununu çözmek için 74 KM uzunluğunda isale hattı inşa ediyoruz. Hızlı tren hattını tamamladığımızda Kahramanmaraş-Gaziantep arası 53 dakika olacak. Hem sahada hem masada yürütülen sinsi faaliyetlerin hiçbir amacına ulaşamayacaklar. Kırmızı bültenle aranan bölücü teröristler AP çatısı altında misafir edildi. Kahramanmaraş'ın güvenliği Suriye'deki mücadelemizin başarısından geçiyor. AB'yi ve Avrupa ülkelerini bir kez daha terör karşısında ilkeli ve onurlu bir duruş sergilemeye davet ediyorum. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de vardır. Yaşanan gelişmeler AB'nin ve Avrupa ülkelerinin terör karşısındaki samimiyetsizliğinin, ilkesizliğinin, çarpık duruşunun birer tezahürüdür." açıklamalarında bulundu ve açılıştaki konuşmasını sonlandırdı.