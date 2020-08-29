Erdoğan: Güçlü Türkiye'yi inşa etmek için var gücümüzle çalışacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezinin açılış törenine katıldı. Erdoğan buradan canlı bağlantıyla Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan 40 fabrikanın açılış törenine de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Türkiye'nin potansiyeline inanan herkese şükranlarımı sunuyorum."

(MESS Teknoloji Merkezi) 200 milyon liralık bir yatırımla hayata geçen ve yılda 40 bin kişiye 400 bin saat ücretsiz eğitim verebileceğimiz bu merkezle inşallah rekabetçi teknoloji alanında yeni bir çığır açacağız."

"Salgın şartlarına rağmen ne özel sektörümüz ne de kamu kuruluşlarımız yatırımlarına ara verdi"

"Firmalarımız salgın döneminde kaliteli ürünleriyle rekabetçi fiyatlarıyla hepsinden önemlisi güvenilirlikleriyle öne çıktı."

"TÜRKİYE'NİN YAKALADIĞI İVMENİN HIZI ARTACAKTIR"

"İnşallah dünya genelinde salgının etkileri azalıp, taşlar yerli yerine oturdukça, Türkiye'nin yakaladığı ivmenin hızı daha da artacaktır."

"Müteşebbislerimizi bürokrasinin ataletine bırakmadığımız gibi faiz lobisinin acımasızlığına da hiçbir zaman terketmedik."

"Birileri istemese de biz 3 kıtanın merkezi Türkiye'yi küresel bir üretim ve teknoloji merkezi haline dönüştürmeye kararlıyız."

"SANAYİ BÖLGESİ OLMAYAN HİÇBİR İLİMİZ KALMADI"

"İyi çalışılmış, özgün ve öncü bir teşvik sistemiyle daima üreticimizin yanında olduk."

Bugün itibarıyla organize sanayi bölgesi olmayan hiçbir ilimiz kalmadı."

"Sadece ihracatımızı artırmakla kalmadık, aynı zamanda ihracatımızın kompozisyonunu da değiştirdik. Özellikle düşük teknolojili ürün ihracatına dayalı yapıdan orta-yüksek teknolojili bir üretim yapısına geçtik."

"Dünyanın en zengin sağlık personelinin bile maskeye ulaşamadığı günlerde biz yerli solunum cihazını üretim bandından indirmeyi başardık."

"GÜÇLÜ TÜRKİYE'Yİ İNŞA ETMEK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"

"Ülkemizin dört bir yanında yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz."

"Bahanelere sığınmadan, zorluklara aldırmadan, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için koşacak, koşturacak, var gücümüzle çalışacağız."

"18 yıl evvel ekonomide IMF'siz adım dahi atamayan Türkiye, bugün satın alma paritesine göre dünyanın en büyük 13. ülkesidir"

"Bir dönem krizlerle siyasi istikrarsızlıklarla konuşulan bir ülkenin bugün başarılarıyla Karadeniz'de yaptığı devasa doğal gaz keşifleriyle Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği sismik araştırmalarıyla gündeme gelmesi, hiç şüphesiz sabrın, gayretin ve inancın bir sonucudur."

"Tarımsal hasılada Avrupa'da lider durumdayız."

"Yerlileşmeyi ve kendi kendine yeter hale gelmeyi merkeze alarak, küresel rekabette bizi öne geçirecek yeni sıçrama alanları oluşturmalıyız"

Hamle programını, ulaşım araçları, kimya, eczacılık, elektronik gibi yüksek teknolojili diğer sektörlerde de inşallah gerçekleştireceğiz."

"Toplamda 4 milyar liralık yatırımla 4 bin vatandaşımıza doğrudan, on binlerce insanımızı dolaylı istihdam imkanları oluşturan şirketlerimizin her birini gönülden tebrik ediyorum."

10 PROJENİN DETAYLARINI AÇIKLADI

"Atlas firmamız, bina ısıtmasında kullanılan motor, sürücü kartı ve pompa aksamlarını ilk defa ülkemizde üretecek."

"Dirinler firmamız, büyük ebatlı rüzgar tirbün malzemelerini üretecek ve 5 yılda 329 milyon liralık katma değer oluşturacak."

"Ermaksan, dünyada 800x800 milimetre üretim kapasitesine sahip büyük boyutlu eklemeli imalat makinasını üreten ikinci firma olacak."

"WAT motor şirketi, servo motor sistemlerini geliştirecek."

"Durmazlar Makina, ultra hızlı lazerler ve eklemeli imalat makinalarında kullanılan tek modlu lazerleri üretecek."

"Akım metal CNC takım tezgahlarını hem geliştirecek hem de seri üretimini gerçekleştirecek."

"İğrek Makine yüksek teknolojili CNC takım tezgahlarını yerli ve milli kaynaklarla imal edecek."

"Dualus firması, savunma sanayinde kullanılan bilya üretecek. Bu bilyalar güdümlü mühimmatların olmazsa olmazlarıdır."

"Hamle programını ulaşım araçlarını, kimya, eczacılık, elektronik gibi diğer sektörlerde gerçekleştireceğiz. Böylece yılda yaklaşık 30 milyar dolar cari açık verdiğimiz bir ürün grubunu yerlileştirmiş olacağız."

VARANK: HERKES TÜRKİYE'NİN GELDİĞİ NOKTAYI GÖRECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,“Bugün hepimiz Türk sanayisiyle, girişimcisiyle bir kez daha gurur duyacağız. Bugün herkes, Türkiye’nin yeni sanayi politikalarını, reel sektörün canlılığını ve teknoloji geliştirme alanında geldiği noktayı sahadan örnekleriyle çok net bir biçimde görecek” dedi.

Geçtiğimiz sene bu dönemde ticaret savaşlarını ve küresel ekonominin geleceğini konuşuyorduk diyen Bakan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Herkesin kafasında bambaşka senaryolar vardı. Ancak, kimsenin aklında olmayan hepimizin başına geldi. Covid-19’la birlikte müesses nizam sarsılırken yeni düzenler kurulmaya başladı. Tüm dünya bu süreçte, üretimin değerini tekrar kavradı. Gördük ki, basit bir maske üretimi bile çok kıymetliymiş, Avrupa’da ülkeler bir maske için bile birbirleriyle çatışacak hale gelebilirmiş. Salgınla birlikte pek çok ülkenin gündemine giren; yerlilik, millilik ve kendi kendine yetebilme kavramlarını, biz zaten 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizin merkezine koymuştuk. İşte Stratejimizin bel kemiğini oluşturan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı da bu anlayışın en somut yansımalarından birtanesi. Hamle programın en temel amacı, cari açık verdiğimiz kritik sektörlerdeki ürünleri yerli imkân ve kabiliyetlerle üretmek. Tabi bunu yaparken çok yenilikçi bir yaklaşım izliyoruz. Böylece kaynak ve zaman tasarrufu sağlamanın yanında, bir ürünün fikirden pazara her aşamasındaki gelişimini bizzat izleyebiliyoruz. Bu yönde bir sanayi politikası Türkiye’de ilk defa uygulanıyor”

Bakan Varank, “Hamle Programının üretimde hedeflenen yapısal dönüşümün temel kaldıracağı olacağını Türkiye'yi zirveye taşıyacağını belirterek, “Bugün ayrıca Kocaeli’nde sadece 2 OSB’de yapımı son 1 senede tamamlanan 40 fabrikanın resmi açılışını gerçekleştireceğiz. Bu fabrikaların 32 tanesi İMES OSB’de, geri kalan 8’i ise Makine İhtisas OSB’de yer alıyor” diye konuştu.

"AVRUPA'NIN TEK ÇATI ALTINDAKİ EN BÜYÜK ENTEGRE VE AKILLI KOMPRESÖR FABRİKASI"

“Ülkemizde 40 fabrika aynı anda açılıyor. İşte Bu Türk sanayicisinin, Türk Ekonomisinin başarısıdır” diyerek sözlerine başlayan Varank şunları söyledi:

“Açılacak tesisler arasında; Dünyanın en yeni döküm fabrikası, Avrupa’nın kendi alanında en büyük makine parkuruna sahip fabrikası, Avrupa’nın tek çatı altındaki en büyük entegre ve akıllı kompresör fabrikası, ve Ülkemizin en büyük aydınlatma fabrikası gibi dikkat çekici örnekler var. Yine bu fabrikalar içinde; Otomotiv yan sanayinde ilk defa yerlileştirilecek ürünleri üretenler var, Paslanmaz çelik üretenler var, yüzce 100 ihracata çalışanlar var. Böylesine bir çeşitlilik, sanayimizin yarınları için bizleri gerçekten çok heyecanlandırıyor, çok umutlandırıyor. Sayın Cumhurbaşkanım, Sanayinin rekabet gücünü artırması, üzerinde önemle durduğumuz bir başka husus. Üretim öncesi ve sonrası süreçlerde, teknolojinin nimetlerinden ne kadar faydalanıyorsanız, rekabet gücünüz de verimliliğiniz de o denli artıyor. İşte Bugün açacağımız MESS Teknoloji Merkezi, başta kendi üyeleri olmak üzere Türk sanayisinin teknolojik kabiliyetlerini artırmayı hedefliyor. Bu yatırımla ülkemiz, dünyanın en büyük dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezine sahip oldu. Bakanlığımız, KOBİ’lerimizin verimliliğini artıracak, rekabetçiliğini güçlendirecek, yalın üretim ve dijital dönüşüme geçişini kolaylaştıracak çalışmalara son dönemde hız verdi”

KOBİGEL PROJESİ

Bakan Varank, Ankara ve Bursa'da model fabrikaların faaliyette olduklarını belirterek,"Kayseri ve Konya’daki fabrikalar açılışa hazır; Mersin, Gaziantep ve İzmir model fabrikaları da Ekim başı gibi tamamlanmış olacak. Ankara’daki model fabrika eğitimlerine katılan firmalardan çok müspet geri dönüşler alıyoruz. Şimdiye kadar 150’ye yakın KOBİ bu eğitimlerden faydalandı. 14 firmaya ise uzun vadeli eğitimler verildi ve akabinde bu eğitimlerin etkisi ölçüldü. Sonuçlar bize şunu gösteriyor: Bazı firmalarda yüzde 140’a varan verimlilik artışları gerçekleşti. Firmaların üretim maliyetlerinde yüzde 10 ile yüzde 18 aralığında düşüşler oldu. Firmaların çoğu artık fazla mesaiye ihtiyaç duymadıklarını belirtiyorlar. Baktığımızda, Fabrikanın altyapısında değişen bir şey yok, yeni bir yatırım ya da ilave bir makine temini yok. Çalışan, aynı çalışan ama bahsettiğim tüm bu olumlu değişiklikler sadece alınan eğitimler ve danışmanlık sayesinde oluyor. Yine, imalat sanayinde dijital dönüşümü teşvik etmek üzere KOSGEB’le yürüttüğümüz özel bir program var. KOBİGEL adını verdiğimiz bu programın amacı hem teknolojiyi geliştiren, hem de bu teknolojileri kullanan KOBİ’lerin sayısını artırmak." dedi.

"MESS TEKNOLOJİ MERKEZİ, YAPTIĞIMIZ İŞBİRLİĞİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK"

Varank şunları kaydetti:

"Bunun için; büyük veri, nesnelerin interneti, akıllı sensörler ve endüstriyel robot gibi alanlarda işletmelerimize 1 milyon liraya kadar destek veriyoruz. Sanayinin dijital dönüşümü alanında dünyadaki eğilimleri de çok yakından takip ediyoruz. Ocak ayında, Dünya Ekonomik Forumu’na bağlı 'Dördüncü Endüstri Devrimi Merkezleri Ağı'na üye olduk. Yarınların teknolojilerini birlikte geliştirip, bu teknolojileri herkesin kullanımına eşit ve adil bir biçimde sunacak politikaları beraber çalışacağız. Dünyadaki en iyi uygulama örneklerini yakından takip ederken, ülkemizde geliştirilen yenilikçi işleri dünyaya duyuracağız. İşte açılışını yaptığımız MESS Teknoloji Merkezi, forumla yaptığımız bu işbirliğine de ev sahipliği yapacak"

Bugün açılacak fabrikalar, Hamle Programının ilk sonuçları ve MESS Teknoloji Merkezi reel sektöre eşsiz katkılar sunacağını altını çizen Varank, "Bu ülke için elini taşın altına koyan, seferberlik ruhuyla çalışan, fikri ve nakdi sermayesini üretime adayan bütün girişimcilerimize yürekten teşekkür ediyor” dedi.