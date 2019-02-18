Erdoğan müjdeyi vermişti: Mart ayında ödemeler yapılacak!
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; 'Ocak ayında 2,3 milyar lira, eski parayla 2,3 katrilyon destek ödemelerini yaptık. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız da müjdesini verdi, ben de detaylarını vereceğim. Mart ayında da ödemelerimiz olacak." açıklamasında bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; 'Ocak ayında 2,3 milyar lira, eski parayla 2,3 katrilyon destek ödemelerini yaptık. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız da müjdesini verdi, ben de detaylarını vereceğim. Mart ayında da ödemelerimiz olacak, belki bu kadar, belki biraz daha fazla, onu mart ayında açıklayalım' açıklamasında bulundu.
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