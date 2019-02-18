Tolgay Arslan Beşiktaş derbisinde oynayacak mı? Tolgay Arslan'ın sakatlığında durum ne? Tolgay Arslanın sağlık durumu nasıl?

Geçen hafta UEFA Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe Zenit karşılaşması öncesinde sakatlanan Tolgay Arslan'dan iyi haber geldi.

Zenit maçı öncesi ısınma hareketleri yaparken kasığında yaşadığı sakatlık sonucu kısmi yırtık tespit edilen Tolgay, 6 gün içinde takıma döndü.

Sakatlığını atlatan Tolgay Arslan'ın sarı-lacivertlilerin bugün yaptığı antrenmanın tamamında takımla çalıştığı belirtildi.

TOLGAY ARSLAN BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?

Tecrübeli futbolcunun, Zenit'le 21 Şubat Perşembe günü oynanacak rövanş maçı ile Spor Toto Süper Lig'de 25 Şubat Pazartesi günü yapılacak Beşiktaş derbisinde forma giyebileceği öğrenildi.

Öte yandan sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Zenit'le Rusya'da yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta kasığında kısmi yırtık olduğu ifade edilen Tolgay Arslan'ın ligin 23'üncü haftasında oynanacak Beşiktaş derbisine yetiştirilmeye çalışıldığı bildirilmişti.

TOLGA ARSLAN KİMDİR?

Tolgay Arslan, 16 Ağustos 1990 tarihinde Paderborn, Almanya'da dünyaya geldi.

Futbola 1994 senesinde SC Grün-Weiß Paderborn altyapısında başlayan Arslan, 2003 senesinde Borussia Dortmund altyapısına geçiş yaptı.

İlk profesyonel sözleşmesini ise 2009 senesinde Hamburg ile imzalayan ve orta saha mevkiinde forma giyen Tolgay Arslan, 2009-14 yılları arasında forma giydiği bu takımda 83 maçta forma şansı buldu.

2010-11 sezonunda tecrübe kazanması için Aachen'e kiralandı. Burada geçirdiği sezonda 31 maçta forma giydi ve 6 kez rakip ağları havalandırdı.

2015 senesinde 450.000 Avro karşılığında Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'a transfer oldu. Şimdi Fenerbahçe'de oynamaktadır.