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Erdoğan, Putin'le Doğu Akdeniz'i görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye'deki son durum ve ikili ilişkiler ele alındı.

Erdoğan, Putin'le Doğu Akdeniz'i görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Erdoğan- Putin görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada,"Erdoğan ile Putin görüşmesinde, turizm, ulaştırma, enerji ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alınarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ortak mücadele hususları değerlendirildi.

Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, iki lider yakın iş birliğini ve diyaloğu sürdürmenin önemini vurguladı.

Görüşmede iki lider, Suriye'deki duruma ilişkin de Türkiye ve Rusya arasında askeri ve diplomatik kanallar üzerinden temasların devam etmesi konusunda mutabık kaldı." ifadelerine yer verildi.

Tayfun Altuntaş
Editör


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