Erdoğan sayıları artacak demişti, Ahlat’ta Tarım Kredi Kooperatif Marketi törenle hizmete açıldı

Gıdada tekeli kırmak için cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce sayıların artırılacağını duyurmuştu. Bitlis'in Ahlat ilçesinde Tarım Kredi Kooperatif Marketi'nin ilk şubesi törenle hizmete girdi.

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Erdoğan sayıları artacak demişti, Ahlat’ta Tarım Kredi Kooperatif Marketi törenle hizmete açıldı

Gıda eve diğer temel tüketim maddelerinde önlenemez fiyat artışlarının önüne geçmek için cumhur başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım kredi kooperatiflerin yurt geneline yayılacağını duyurmuştu. Bitlis'in Ahlat ilçesinde Tarım Kredi Kooperatif Marketi'nin ilk şubesi törenle hizmete girdi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden olan Tarım Kredi Kooperatif Marketi'nin Bitlis'teki ikinci şubesi Ahlat'ın Selçuklu Mahallesi'nde açıldı. Açılış öncesi bir konuşma yapan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, "Yakın tarihte Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürünü ziyaret etmiştik ve Ahlat ile ilgili istişarelerde bulunmuştuk. İstişareler neticesinde Ahlat'ta bir marketin açılmasına karar vermişti. İnşallah ikincisi de açılır. Serbest piyasanın rekabet unsuru gerçekleşmeden vatandaşın rahatlayacağı yok. Devletimizde bu konuda fevkaladede tedbirler alıyor. Bu yerelde de önemli neticeler doğuracaktır diye düşünüyorum. Gıda ve benzeri ürünlerde daha taze, sağlıklı ve ucuz elde etmenin unsurlarını oluşturmamız gerekiyor. Tarım Kredi Kooperatiflerinin Türkiye geneli çalışmalarından şu an vatandaşımız memnun görünüyor. Bu vesileyle burada oluşturacakları çalışmaları yürekten kutluyorum" dedi.

Daha sonra yapılan dualarla birlikte marketin açılışı yapıldı. Açılışın ardından marketi gezen Başkan Çoban ve beraberindekiler, Tarım Kredi Kooperatif Marketi'nin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Açılış törenine Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Ahlat Tarım Kredi Kooperatif Müdürü Muhammet Fatih Şen, bazı kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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