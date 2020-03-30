Erdoğan talimat verdi! O suçlara af yok

Türkiye'de koronavirüsün yayılmasının ardından tekrar gündeme gelen Ceza İnfaz Yasasının kapsamı belli oldu. Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla terör, cinsel suçlar, kadına şiddet ve adam öldürme suçlarının 2. yargı paketinden çıkarıldığını belirtti.

İşte Abdulkadir Selvi'nin Hürriyet Gazetesindeki köşe yazısı:

İNFAZ indiriminden galiba en son Meclis’ten çıktığı zaman emin olacağız.

Çünkü paket bir daralıyor, bir genişliyor.

AK Parti, iktidar ve muhalefetin uzlaşmayla çıkardığı bir paket olması için muhalefete gitti. Karşılıklı olarak öneriler konuşuldu, eleştiriler not alındı, yeniden görüşülmek üzere vedalaşıldı.

CHP, cinsel istismar ve uyuşturucu suçlarının kapsam dışı bırakılmasını önerdi. Düşünce suçu kapsamında cezaevlerinde olanların da pakete dahil edilmesini istedi. İYİ Parti, takipsizlik ya da beraat alan KHK’lıların kamuya döndürülmesini, HDP ise terör suçlarının da af kapsamına alınmasını önerdi. Üzerinde çalışılabilecek bir zemin oluşmuştu. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Uyuşturucu ticareti, cinsel suçlar ve kadına şiddet konusunda hassasiyetimizi bildirdik” dedi. Bunun üzerine sosyal medyada CHP milletvekillerinin de aralarında bulunduğu bir grup “AKP düşünce suçlularını değil, uyuşturucuyu serbest bırakıyor” gibi “AKP’nin cinsel suçları ve kadına şiddeti serbest bırakmasına izin vermeyeceğiz” tarzında bir kampanya başlatıldı. Bu yaklaşım, süreci olumsuz etkiledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve AK Parti grup başkanvekilleriyle yaptığı toplantıda “Ortada fol yok yumurta yokken, henüz muhalefet partilerinin görüşleri alınıyorken, bazı muhalefet milletvekilleri ve sosyal medyada birileri ‘AK Parti cinsel istismar suçlarını affediyor’ diye haksız suçlamalarda bulunuyorlar. Yok böyle bir şey” diye tepki göstermişti.

Erdoğan daha önce de uyuşturucuyla ilgili baronlar ve satıcılar konusunda ayrım yapılması teklifi geldiğinde “Uyuşturucuyu affa karşıyım. Beni ikna edemezsiniz” diye tepki göstermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, o toplantıda iki önemli talimat vermişti.

1- Terör, kadına ve çocuğa cinsel istismar ve kadına şiddet, adam öldürmeyle uyuşturucu kesinlikle kapsam dışında tutulacak.

2- MHP’nin hassasiyetleri dikkate alınacak.

Hafta sonu AK Parti ve MHP, ortak bir çalışma yaptı. Paket daraltıldı.

1- Terör,

2- Cinsel suçlar,

3- Kadına şiddet,

4- Adam öldürme kesin olarak paket dışında kaldı.

Uyuşturucu baronları kapsam dışı bırakılırken, satıcılar ve içiciler için bir çalışma yapılması gündemdeydi. Aynı şekilde örgüt yöneticileri kapsam dışı bırakılırken, yardım ve yataklık konusunun üzerinde çalışılacaktı. İnfaz paketiyle ilgili yayınlar bunların çalışılmasının da askıya alınmasına neden oldu. Eğer son bir pürüz çıkmazsa paket daraltılmış haliyle Meclis’e sunulacak.

İKİ PARTİ GÖRÜŞMÜŞTÜ

AK Parti Heyeti, bugün saat 10.00’da infaz paketi ile ilgili olarak CHP TBMM Grubu’nu ziyaret etti.

CHP Heyeti’nde Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç ve Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Ankara Milletvekili Murat Emir yer aldı.

AK Parti Heyeti, AKP Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş, Cahit Özkan, Adalet Komisyonu üyeleri ile Adalet Bakanlığı temsilcilerinden oluştu.

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