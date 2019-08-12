Erdoğan telefonla partililere seslendi

AK Parti Genel Merkezi'nde parti teşkilatıyla düzenlenen bayramlaşma programına telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli mesajlar verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu telefonla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'deki bayramlaşmaya telefonla bağlandı ve partisi teşkilatının Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Erdoğan, "Hazreti İbrahim Aleyhissalatu Vesselam'ın babalık, Hazreti İsmail Aleyhissalatu Vesselam'ın evlatlık imtihanını başarılı bir şekilde vermiş olduğu bu Kurban Bayramı'nın bizim için anlamı çok ama çok büyüktür. Gerek babalar için gerek evlatlar için bu kadar önemli olan bir bayramı Rabbim bizlere tekrar yaşattığı için ne kadar hamd etsek o kadar azdır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"Birçok ayrılıklar şunlar bunlar vesaire gibi kampanyalar içerisine girenler olabilir. Ama unutmayın ki bayramlar bizim birlikte, beraberlikte, dayanışmada en üst noktalara tırmandığımız günlerdir. Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz ve bu kardeşliğimizi güçlendirerek devam ettireceğiz.

Önümüzde belde, ilçe kongreleri, il kongresi var. Ardından da büyük kongremiz var. Bütün bu kongrelerimizle beraber bu kongrelerden çok daha güçlenerek çıkacağız ve 2023'e de böyle hazırlanacağız."