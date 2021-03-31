Erdoğan Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesin'de: Artık vakti geldi, bayramdan sonra Şuşa'yı ziyaret edeceğim!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'ne video konferans ile katılarak burada önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satırbaşları...

"Dünyamızın karşı karşıya kaldığı tehlikeler Türk Konseyi gibi konseylerin önemini gösteriyor. Konsey bünyesinde oluşturduğumuz Sağlık Bilim Kurulu 6 kez bir araya geldi. Kardeşlik hukukumuza uygun şekilde hareket etmekteyiz. Aziz kardeşim İlham Aliyev nezdinde Dağlık Karabağ'daki zaferleri için Azerbaycan halkını tebrik ediyorum. 44 günlük destansı mücadele ile Karabağ anavatan ile kucaklaşmıştır.

Karabağ bölgesinde 63 camiden 61'i yakılmış, kiliseler de tarumar edilmiştir. Hiçbir zaman Hocalı katliamını bir kenara koyamayız. Kısa zaman yıl dönümünü tekrar andık. Katledilen on binlerce kardeşimizi ben rahmet ile yad ediyorum. Tüm imkanlarımız ile Azerbaycan'ın yanında olmamız önem taşımaktadır. Azerbaycan'ın bu bölgeyi ayağa kaldırmak suretiyle muhacir kardeşlerimizin topraklarına dönmesini çok çok önemsiyorum.

Şuşa nerede? Hangi ülkede? | Şuşa'nın önemi nedir?

Ramazan Bayramı'ndan sonra Suşa'yı ziyaret etmek suretiyle inşallah yeni bir bayram yaşayalım.

üç birliği yaparak Kıbrıs Türklerini hak ettiği konuma getireceğimize inanıyorum.

12 yıllık süreç içinde kurumsallaşmasını tamamlayan Türk Konseyi'nin uluslararası itibarı da yüksektir. Artık konseyimizi uluslararası örgüt olarak adlandırmanın vaktinin geldiğine inanıyorum."

AYRINTILAR GELECEK...