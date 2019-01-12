Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AKP Trabzon belediye başkan adayları tanıtım toplantısında yaptığı konuşma sırasında ilginç anlar yaşandı. Erdoğan, kendisini izleyen partililerden birine dönerek, "Tutku, burada ne işin var kız! Hay Allah senin iyiliğini versin. Bu Tutku bir alem" dedi.

Tutku Yalçın isimli genç kız İzmir'deki aday tanıtım toplantısına da katılmış ve Erdoğan ile yaşadığı diyalog ile gündem olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, kendisini çok sevdiğini söyleyen Yalçın, “Şu polis abilerin 3600’ünü yap artık. Polis abilerin 3600’ünü niye yapmıyorsun?” dedi. Erdoğan da “Sen söyledikten sonra tamam ya” yanıtını vermişti. Tutku Yalçın’ın ise, “100 günlük programında yokmuş ama” demesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri güldürmüştü.

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TUTKU YALÇIN KİMDİR?

Tutku Yalçın isimli genç kız İzmir'deki aday tanıtım toplantısına da katılmış ve Erdoğan ile yaşadığı diyalog ile gündem olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, kendisini çok sevdiğini söyleyen Yalçın, “Şu polis abilerin 3600’ünü yap artık. Polis abilerin 3600’ünü niye yapmıyorsun?” dedi. Erdoğan da “Sen söyledikten sonra tamam ya” yanıtını vermişti. Tutku Yalçın’ın ise, “100 günlük programında yokmuş ama” demesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri güldürmüştü.