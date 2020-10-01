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Erdoğan: Ülkemizde tek bir kadının dahi şiddete uğramasına tahammülümüz yoktur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabında paylaştığı video ile Birleşmiş Milletler Dördüncü Kadın Konferansı'nın 25. yıl dönümü etkinliğini kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabında paylaştığı video ile Birleşmiş Milletler Dördüncü Kadın Konferansı'nın 25. yıl dönümü etkinliğini kutladı. 

Erdoğan sosyal medya hesabında paylaştığı video mesajda şu ifadeleri kullandı:

Kadınlar salgından en çok etkilenen toplum kesimlerinin başında gelmiştir.

Türkiye olarak bu süreçte ev içi şiddetin artma ihtimalini dikkate alarak yeni kadın konuk evi açtık.

Kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizi çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla ve sıfır tolerans ilkesiyle yürütüyoruz.

Ülkemizdeki tek bir kadının dahi şiddete uğramasına, hakkının, hukukunun, onurunun çiğnenmesine asla tahammülümüz yoktur.

Ayrıntılar geliyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı:

Berkem Temizel
Gece Editörü


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