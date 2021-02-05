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  3. Erdoğan: Yanımızda yer alan herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da ardına kadar açık

Erdoğan: Yanımızda yer alan herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da ardına kadar açık

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında "Türkiye’yi tarihi zaferlere ulaştırma mücadelemizde yanımızda yer alan herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da ardına kadar açık! Daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye’sini inşallah hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Yanımızda yer alan herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da ardına kadar açık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'sini hep birlikte inşa edileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye’yi tarihi zaferlere ulaştırma mücadelemizde yanımızda yer alan herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da ardına kadar açık!

Daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye’sini inşallah hep birlikte inşa edeceğiz" 

O açıklama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımları: Erdoğan'ın yanındayızO açıklama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımları: Erdoğan'ın yanındayız

Erdoğan: Yanımızda yer alan herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da ardına kadar açık

Berkem Temizel
Gece Editörü
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