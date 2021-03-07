Erdoğan'dan 8 Mart Kadınlar Günü mesajı!

8 Mart Kadınlar Günü mesajı yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sevgileri, emekleri ve fedakarlıkları ile insanlığın umudu olan tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Erdoğan, '8 Mart Kadınlar Günü' mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgileri, emekleri ve fedakarlıkları ile insanlığın umudu olan tüm kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bir insanlık suçu olarak gördüğüm kadına yönelik her türlü fiziki ve ruhsal şiddeti ve ayrımcılığı bir kez daha en sert şekilde kınıyorum."