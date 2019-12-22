Erdoğan'dan CHP'ye Atatürk sorusu! Gazi Mustafa Kemal'in ne işi vardı?

Denizaltı Projesi 1'inci töreninde konuşan Erdoğan,konuşmasında, "Libya'da ne işimiz var?" diyen CHP'ye "Gazi Mustafa Kemal'in Libya'da ne işi vardı?" dedi.

CHP'YE ATATÜRK ÜZERİNDEN LİBYA YANITI

Biz her türlü işbirliği ve ortak çalışma yürütmeye hak sahibiyiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in Libya'daki adımlarını biliyoruz. O zaman ne arıyordu? O zaman bizim de Libya'ya gözümüz gibi bakmamız gerekiyor. Türkiye ne Suriye'deki adımlarından ne de Libya'daki adımlarından kesinlikle geri dönmeyecektir. Karada, denizde havada her türlü imkanı değerlendireceğiz."

CHP NE DEMİŞTİ?

Libya'yla yapılan askeri mutabakat sonrası ana muhalefet partisi CHP tarafından yapılan açıklamada "Libya'ya asker gönderme kararını Katar'a asker gönderme kararını nasıl karşıladıysak öyle karşılarız. Biz Mehmetçiğimizin başka ülkelerin topraklarında bulundurulmasında, o toprakları korumada görevlendirilmesine karşıyız. Biz Mehmetçiğimizin kanının Libya çöllerinde dökülmesine karşıyız" ifadelerine yer verilmişti.

2022 YILINDA PİRİREİS DENİZALTIMIZ HİZMETE GİRMİŞ OLACAK"

Havuza çekilecek Pirireis denizaltımızın inşası yaklaşık 4 yıl önce başladı. İnşallah 2022 yılında Pirireis denizaltımız hizmete girmiş olacak. Pirireis'in ardından Hızırreis, Muratreis ve Aydınreis denizaltılarımızın ilk kaynak törenleri yapılmış ve inşa sürecine geçilmişti.

Bugün yeni denizaltı projemizin 5'ncisi olan Seydialireis'in ilk kaynak törenini de gerçekleştiriyoruz.

İnşallah önümüzdeki yıl bitmeden, serinin son gemisi olan Selmanreis'in inşasına da başlayacağız. 2022 yılından itibaren her yıl bir denizaltımız daha hizmete girecektir. Böylece, 2027 yılında 6 denizaltımızın tamamı da deniz kuvvetlerimizin emrinde hizmet vermeye başlayacaktır.

Denizaltılarımızın şimdiden ülkemize, milletimize, ordumuza, denizcilerimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum.

"HEDEFİMİZ MİLLİ DENİZALTI PROJEMİZİ SÜRATLE HAYATA GEÇİRMEKTİR"

Projenin ilk adımının atıldığı günden şimdiye kadar, yürütülen çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hedefimiz, bu süreçte elde ettiğimiz tecrübe ve birikimle Milli Denizaltı Projemizi süratle hayata geçirmektir. Milli denizaltılarımızın ilk kaynak, denize indirme ve hizmete girme törenlerinde de, inşallah yine birlikte olacağız.