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Erdoğan'dan Down Sendromu Günü mesajı: Farkındalığınızla dünyamızı güzelleştiriyorsunuz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Farkındalığınızla dünyamızı güzelleştiriyor, zenginleştiriyorsunuz. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan Down Sendromu Günü mesajı: Farkındalığınızla dünyamızı güzelleştiriyorsunuz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BİP ve Telegram üzerinden 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü mesajı paylaştı. 

Erdoğan, mesajında şunlara yer verdi:

"Özel gereksinimli yavrularımıza yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla ilan edilen Dünya Down Sendromu Günü'nde tüm down sendromlu kardeşlerime ve kıymetli ailelerine saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Farkındalığınızla dünyamızı güzelleştiriyor, zenginleştiriyorsunuz. İyi ki varsınız." 

Erdoğan'dan Down Sendromu Günü mesajı: Farkındalığınızla dünyamızı güzelleştiriyorsunuz

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